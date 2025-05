Bundesinnenminister Dobrindt (CSU) (picture alliance / dpa / Revierfoto / Revierfoto)

Die "Rheinische Post" meldet unter Berufung auf die Gewerkschaft der Polizei, dass Grenzdienststellen angewiesen worden seien, ihre Dienstpläne umzustellen. Laut dem "Spiegel" soll das Kontingent der Bundesbereitschaftspolizei an den Grenzen offenbar auf zwölf Hundertschaften verdoppelt werden. Hinzu kämen in Kürze mobile Kontroll- und Überwachungseinheiten, berichtet das Magazin.

Die "Bild-Zeitung" schreibt, künftig sollten auch Migranten zurückgewiesen werden, die Asyl beantragen wollten. Das Innenministerium wollte beide Medienberichte auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren.

Die Regierungsparteien Union und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag die Zurückweisung auch von Asylsuchenden vereinbart. Dies soll allerdings "in Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn" erfolgen. Nach Angaben von Dobrindts Vorgängerin Faeser von Anfang Mai wurden seit Oktober 2023 über 53.000 Menschen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen.

