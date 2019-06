Innenministerkonferenz Das Smart Home und die Angst vor dem Lauschangriff 4.0

Die Innenministerkonferenz beschäftigt sich auch mit einem möglichen Zugriff auf die Daten von Smart-Home-Geräten. Werden wir also in Zukunft über unsere smarten Geräte zu Hause abgehört? Diese Vorstellung alarmiert Kritiker. Aber noch sind dem Abhören in Wohnungen enge Grenzen gesetzt.

Von Frank Capellan