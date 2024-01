Ein Schild mit Aufschrift "Eingang geschlossen" an der Tür einer Filiale der Warenhauskette Galerie Karstadt Kaufhof in Köln (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Das sagte der vorläufige Insolvenzverwalter Denkhaus der Deutschen Presse-Agentur. Die Liquidität reiche weit über den Insolvenzgeldzeitraum, also bis in den Spätsommer, hinaus. Denkhaus will das Verfahren in sieben bis acht Monaten abschließen.

Es ist bereits der dritte Insolvenzantrag innerhalb von dreieinhalb Jahren. Das Unternehmen, das zur ebenfalls insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko gehört, sucht einen neuen Eigentümer.

Galeria betreibt aktuell 110 Filialen, 18 davon schließen im Laufe des Januars im Zuge des letzten, erst im vergangenen Jahr beendeten Insolvenzverfahrens. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 15.000 Mitarbeiter.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.