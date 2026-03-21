Freuding sagte beim Deutschen Juristentag in Erfurt, die Streitkräfte müssten auch im digitalen Raum handlungsfähiger werden. Dafür brauche die Bundeswehr erweiterte rechtliche Grundlagen. Es sei wichtig, auch unterhalb der Schwelle eines klassischen militärischen Angriffs agieren zu können. Der General betonte, die Bundeswehr sei wegen der inzwischen hohen Zahl hybrider Angriffe auf Deutschland, etwa durch Sabotage, Desinformation und Cyberattacken, auch auf erweiterte Befugnisse der Nachrichtendienste angewiesen.
Der Juristentag gilt als größter rechtspolitischer Kongress Europas. Auf der Veranstaltung werden verschiedenste Fachfragen diskutiert.
Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.