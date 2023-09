Außenhandel

Wie d as Kieler Institut für Weltwirtschaft meldet, stieg die gelöschte Warenmenge der drei größten Containerhäfen -St. Petersburg, Wladiwostok und Noworossijsk - im August sprunghaft an und hat fast den Wert von vor dem Ukrainekrieg erreicht. Woher die Güter stammen, sei anhand der Containerschiffsbewegungen nicht zweifelsfrei zu bestimmen, heißt es in der Mitteilung. Jedoch scheine Russland wieder mehr und mehr am Welthandel teilzuhaben. Aufgrund der Sanktionen der westlichen Staaten und des sinkenden Rubelwertes sei die Entwicklung ernüchternd, heißt es.