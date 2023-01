Leopard-2-Beschluss

Klingbeil (SPD): Großer diplomatischer Erfolg für Scholz

Kanzler Olaf Scholz habe in der Leopard-2-Debatte die Nerven behalten - trotz Hektik, Panik und Verletzungen, so der SPD-Vorsitzende Klingbeil. Die Gefahr, in den Krieg gezogen zu werden, sei geringer, wenn man im Bündnis mit den USA agiere.

Barenberg, Jasper | 26. Januar 2023, 07:17 Uhr