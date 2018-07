Internationale Deutscholympiade Auf die Plätze, fertig, Deutsch!

In Freiburg findet derzeit der weltweit größte Deutschwettbewerb statt: 140 Jugendliche aus 73 Ländern sind in die Stadt geströmt – zur sogenannten Deutscholympiade, die alle zwei Jahre stattfindet. Die Teilnehmer messen sich in drei Disziplinen.

Von Johannes Tran

