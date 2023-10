Malta ist Gastgeber einer internationalen Friedenskonferenz zum Angriffskrieg in der Ukraine. (imago images / Panthermedia )

Bei dem Treffen will die ukrainische Regierung für ihren Zehn-Punkte-Plan für ein friedliches Ende des Kriegs mit Russland werben. Dieser sieht den Rückzug der russischen Invasionstruppen aus der gesamten Ukraine vor, auch aus den von Russland annektierten und kontrollierten Gebieten. Moskau kritisierte die Konferenz vorab wörtlich als "offen anti-russische Veranstaltung". Das Treffen habe nichts mit der Suche nach einer Friedenslösung zu tun, sagte die russische Außenamtssprecherin Sacharowa.

Eingeladen sind Teilnehmer aus rund 60 Ländern. Russland ist bei dem Treffen nicht vertreten. Vorherige Konferenzen dieser Art fanden in diesem Jahr bereits in Saudi-Arabien und in Dänemark statt.

