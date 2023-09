Nach Starkregenfällen

Auch das THW schickt Hilfsgüter nach Libyen. (Stefan Puchner/dpa)

Militärtransportflugzeuge aus Ländern des Nahen Ostens und Europas fliegen Hilfsgüter in das nordafrikanische Land. Die deutsche Luftwaffe plant für heute zwei Transporte in das Katastrophengebiet. Vom Fliegerhorst Wunstorf aus sollen Zelte, Decken, Matratzen, Feldbetten und Generatoren des Technischen Hilfswerks in das nordafrikanische Land gebracht werden. Wie es hieß, hat die Bundesregierung nach einem internationalen Hilfe-Ersuchen Libyens an die Europäische Union schnelle Hilfe zugesagt. Die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" entsendet ein Notfallteam in die schwer betroffene Stadt Darna, um den Hilfsbedarf zu ermitteln.

Nach offiziellen Angaben sind bisher mehr als 5.000 Menschen ums Leben gekommen. Der Bürgermeister von Darna befürchtet allerdings allein für seine Stadt bis zu 20.000 Tote. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Katastrophe "epischen Ausmaßes".

Der Kommunikationswissenschaftler Kai Hafez von der Uni Erfurt beklagte eine mangelnde Aufmerksamkeit für das Unglück. Libyen sei in Deutschland ein weitgehend medial blinder Fleck , sagte er im Deutschlandfunk. Zur Begründung verwies er auf die schwierige politische Situation in dem Land, auf kulturelle Vorbehalte gegenüber vermeintlich fremden Regionen außerhalb des Westens und auf den Abbau von Korrespondentenstellen bei den Medien.

