Naturkatastrophe

Such- und Räumarbeiten im nepalesischen Distrikt Nuwakot. (picture alliance / AP Photo / Niranjan Shrestha)

Indien schickte Zelte, Medikamente und Lebensmittel, die mit Hubschraubern über den betroffenen Gebieten abgeworfen wurden.

Die Zahl der Todesopfer stieg unterdessen weiter an: Wie die Polizei in Nepal mitteilte, wurden bislang 359 Leichen geborgen. Mehr als 1.300 Personen gelten als vermisst, darunter zahlreiche Menschen aus Indien, die sich auf einer Pilgerreise befanden. Die Region ist bei Himalaya-Touristen beliebt. Acht der Vermissten sollen laut unbestätigten Berichten Deutsche sein.

Die Behörden in China warnten heute angesichts anhaltender Regenfälle vor weiteren Fluten und einem möglichen Dammbruch.

Dramatische Bilder der Zerstörung

Bilder und Videos aus dem Gebiet im Himalaya lassen das Ausmaß der Zerstörung erahnen. Die Flut riss Brücken, Autobahnen und Straßen mit sich, beschädigte Staudämme und ließ Häuser in Sekundenschnelle im Schlamm versinken. Auch Wasserkraftwerke und Solaranlagen wurden zerstört.

Erschwert wird die Arbeit der mehreren tausend Rettungskräfte in den Katastrophengebieten in Nepal und im von China kontrollierten Tibet dadurch, dass die Schlammmassen vielerorts die Straßen für schweres Gerät unpassierbar gemacht haben und die Kommunikationsnetze teilweise zusammenbrechen ließen.

Gletscherabbruch mutmaßliche Unglücksursache

Laut der nepalesischen Katastrophenschutzbehörde weisen Satellitendaten darauf hin, dass eine Gletscherlawine zunächst einen Fluss blockierte, wodurch sich ein See bildete. Als dieser schließlich überlief, löste das eine Sturzflut aus Eis, Geröll und Wasser aus.

Der kanadische Geomorphologe Shugar von University of Calgary in Kanada stützte im "Spiegel" die These des Gletscherabbruchs. Aktuelle Satellitenbilder der Region zeigten aus seiner Sicht, dass ein Gletscher an einem Flusstal östlich des Grenzübergangs Gyirong kollabiert sei. Der Gletscher liege in 5.200 Meter Höhe, wo er sich über eine Felskante schiebe. Dort sei er offenbar abgebrochen und mehr als einen Kilometer weit zum Talboden gestürzt.

Zunächst war ein Erdbeben als Unglücksursache angenommen worden. Die US-Erdbebenwarte USGS hatte in der Grenzregion zu Tibet Erschütterungen der Stärke 5,2 verzeichnet. Zusätzliche Analysen deuteten allerdings darauf hin, "dass die seismische Energie stattdessen durch einen Gletscherabbruch und Schuttfluss erzeugt wurde", teilte die USGS mit.

Beliebte Wander- und Pilgerregion

Die betroffene Region gilt als beliebtes Wandergebiet und ist zugleich Ziel von buddhistischen und hinduistischen Pilgern, die über Nepal zum heiligen Berg Kailash in Tibet wollen. Bereits vor einem Jahr hatte eine schwere Flut in dem Gebiet Menschen getötet und eine Brücke zerstört. Laut nepalesischen Medien hatte sich damals im Juli 2025 am Oberlauf des Lhende-Flusses in Tibet ein Gletschersee plötzlich in den Bhotekoshi-Fluss ergossen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.