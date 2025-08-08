UNO-Generalsekretär Guterres warnte in New York vor einer gefährlichen Eskalation. Er erklärte wörtlich, der Schritt führe zu "zusätzlichen Zwangsvertreibungen, Tötungen und massiver Zerstörung, die das unvorstellbare Leid der Bevölkerung im Gazastreifen" noch verschlimmerten.
Kritik auch aus der Europäischen Union
EU-Ratspräsident Costa forderte die israelische Regierung auf, ihren Beschluss zu überdenken. Costa betonte, Israel untergrabe mit der Ausweitung des Einsatzes unter anderem grundlegende Prinzipien des Völkerrechts. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen riet Israel, die Entscheidung über eine Ausweitung des Armeeeinsatzes im Gazastreifen zu überdenken.
Der britische Premierminister Starmer erklärte, das Vorhaben, die Kontrolle über die Stadt Gaza zu übernehmen, werde nur zu weiterem Blutvergießen führen. Auch Frankreich verurteilte die geplante Militäroperation Israels. Saudi-Arabien warf Israel vor, die Palästinenser aus dem Gazastreifen vertreiben zu wollen. Auch Ägypten und Jordanien verurteilten die Pläne.
Der Oppositionsführer in Israel, Lapid, kritisierte, Ministerpräsident Netanjahu habe sich trotz der Einwände des Militärs von seinen rechtsextremen Koalitionspartnern treiben lassen. Bereits vor der Entscheidung hatten tausende Menschen in Jerusalem und Tel Aviv gegen die Pläne protestiert.
