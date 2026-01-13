Man versichere der amerikanischen Notenbank und ihrem Vorsitzenden Powell volle Solidarität, heißt es in einer Erklärung. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken sei ein Eckpfeiler der Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität im Interesse der Bürger.
Powell hatte in einer Stellungnahme strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der US-Notenbank zurückgewiesen. US-Präsident Trump hatte wiederholt Zinssenkungen gefordert und übt seit seinem Amtsantritt massiven Druck auf Powell und dessen Institution aus.
