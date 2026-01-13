Finanzen
Internationale Notenbanker stellen sich hinter Fed-Chef Powell

Angesichts von Ermittlungen der US-amerikanischen Justiz gegen Notenbankchef Powell haben Zentralbankchefs aus aller Welt ihre Unterstützung für ihren Kollegen bekundet.

    Jerome Powell steht hinter einem Rednerpult. Hinter ihm zwei US-Flaggen.
    Jerome Powell, US-Notenbankchef (picture alliance / Sipa USA)
    Man versichere der amerikanischen Notenbank und ihrem Vorsitzenden Powell volle Solidarität, heißt es in einer Erklärung. Die Unabhängigkeit der Zentralbanken sei ein Eckpfeiler der Preis-, Finanz- und Wirtschaftsstabilität im Interesse der Bürger.
    Powell hatte in einer Stellungnahme strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der US-Notenbank zurückgewiesen. US-Präsident Trump hatte wiederholt Zinssenkungen gefordert und übt seit seinem Amtsantritt massiven Druck auf Powell und dessen Institution aus.
