Jahrestag des Kriegsbeginns

Unter anderem die Ministerpräsidenten von Italien und Kanada, Meloni und Trudeau, reisten an. Ihre Länder schlossen mit der Ukraine jeweils ein Sicherheitsabkommen ab, wie Präsident Selenskyj mitteilte. Kanada werde in diesem Jahr über zwei Milliarden Euro militärische und finanzielle Hilfe leisten, erklärte Selenskyj weiter.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg würdigte in Brüssel den Mut und die Entschlossenheit der Ukrainer im Kampf gegen die russischen Angreifer. In Deutschland erklärte Bundeskanzler Scholz, man unterstütze die Ukraine bei ihrer Selbstverteidigung – und zwar so lange wie nötig.

Die russische Armee war auf Befehl von Kreml-Chef Putin am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Anlässlich des zweiten Jahrestages der Invasion ist später am Tag eine Videokonferenz der G7-Staaten geplant, zu der auch der ukrainische Präsident Selenskyj eingeladen ist. In der Ukraine und weltweit finden zudem Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem in Paris, London, Warschau und Belgrad. In Deutschland gibt es Veranstaltungen unter anderem in Berlin, Hamburg und Köln.