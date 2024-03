Gaza-Krieg

Lastwagen mit Hilfsgütern an einem Grenzübergang zum Gazastreifen. (picture alliance / Anadolu / Stringer)

Zu den dringend benötigten Hilfsgütern zählten die Richter auch Wasser, Strom, Kleidung und Zelte. Sie erklärten, die katastrophalen Lebensbedingungen der Palästinenser im Gazastreifen hätten sich weiter verschlechtert. Die Einwohner seien nicht mehr nur von einer Hungersnot bedroht - die Hungersnot existiere bereits. Das Gericht entsprach mit seiner Entscheidung einem Antrag Südafrikas im laufenden Völkermord-Verfahren gegen Israel. Entscheidungen des UNO-Gerichtshofes sind bindend. Ob sich Israel daran hält, ist aber unklar.

Schon im Januar Sofortmaßnahmen angeordnet

Bereits Ende Januar hatte das Gericht Sofortmaßnahmen angeordnet und Israel aufgetragen, alles zu tun, um einen Völkermord im Gazastreifen zu verhindern.

Auslöser des Gaza-Kriegs war ein Terrorangriff der militant-islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober mit mehr als 1.200 Toten. Das Land reagierte mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gaza-Streifen. Angesichts der hohen Zahl ziviler Opfer und der katastrophalen Lage in dem Palästinensergebiet steht Israel international in der Kritik. Kürtlich hatten die USA eine Resolution für eine Feuerpause nicht mit ihrem veto verhindert, was in Jerusalem auf Verärgerung stieß.

