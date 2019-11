Salzburger Stier 2020 - Die Sieger und Siegerinnen

Der Stier-Preisträger-Abend aus dem Deutschlandfunk-Kammermusiksaal in Köln: Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger sind für Deutschland Sarah Bosetti, für Österreich Florian Scheuba und für die Schweiz Renato Kaiser.

Der Salzburger Stier 2020 wird im Deutschlandfunk Kammermusiksaal verliehen (© Deutschlandradio/Markus Bollen)

Der Salzburger Stier 2020 findet im Kammermusiksaal des Kölner Funkhauses des Deutschlandradios statt. Das Programm startet bereits am 14. Mai 2020, der eigentliche Preisträger-Abend ist am 16. Mai 2020.

Deutschlandfunk als Ausrichter des Salzburger Stier 2020 lädt damit in seine "gute Stube" ein: Bekannt für seine gute Akustik, ist der Kammermusiksaal nicht nur regelmäßiger Veranstaltungsort für Konzerte von Klassik bis Pop, sondern auch ein gefragter Aufnahmeort für hochwertige Hörfunk- und CD-Produktionen.

Am 16. Mai 2020 werden im Dlf-Kammermusiksaal die Preisträger geehrt (Deutschlandradio - Markus Bollen)Das Kölner Funkhaus von Deutschlandfunk – im Kölner Süden gelegen – ist schwer zu übersehen: Mit 102 Metern Höhe zählt es zu den zehn höchsten Häusern Kölns. Es ist Sendestandort der beiden Radioprogramme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova und beherbergt unter anderem die Hörspiel- und Featurestudios.

Weitere Informationen zum Kartenvorverkauf sowie zu den Senterminen im Deutschlandfunk finden Sie in Kürze an dieser Stelle.

Der Moderator: Martin Zingsheim

Der Moderator des Salzburger Stiers 2020 - Martin Zingsheim (www.tomasrodriguez.de)

Moderiert wird der Salzburger Stier 2020 von Martin Zingsheim. Wie es sich anfühlt, mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet zu werden, kann Zingsheim den neuen Preisträgerinnen und Preisträgern aus eigener Erfahrung berichten:

2016 wurde Stier-Moderator Martin Zingsheim selbst mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet (Adalbert Siniawski)2016 erhielt er den Stier bei der Preisverleihung in Paderborn. Seitdem macht Zingsheim weiter all das, was die Jury schon damals für preiswürdig hielt: Kluges, schnelles Kabarett, mal mit und mal ohne Musik, aber immer mit mindestens einer Meta-Ebene, die das Publikum erst nach und nach entdecken kann.

Zingsheim ist Musiker, Doktor der Musik, Moderator, Chansonnier, Satiriker, Kabarettist; er präsentiert seine Kunst auf den Kleinkunstbühnen im Netz und besonders gerne auch im Radio.

Aktuell tourt er parallel mit seinem Kabarett-Stand-up-Programm "aber bitte mit ohne" und mit "heute ist morgen schon retro" gemeinsam mit seiner Band.

Salzburger-Stier 2020-Gewinnerin Sarah Bosetti war auch schon als Gast bei der politischen Radioshow "Zingsheim braucht Gesellschaft" (Deutschlandradio )

Im Deutschlandfunk heißt es darüber hinaus regelmäßig "Zingsheim braucht Gesellschaft" – unter diesem Titel empfängt Martin Zingsheim Kabarettisten und Politiker zu Talk, Musik und Schlagabtausch. Zu hören und zu sehen ist die politische Radio-Show im Rahmen der Sendung "Querköpfe".

Weitere Informationen zu Martin Zingsheim finden Sie unter www.zingsheim.com

Eröffnungsabend mit Bodo Wartke

Der Musikkabarettist Bodo Wartke eröffnet des Salzburger Stier 2020 (Reimkultur Musikverlag GbR / Fotograf: Sebastian Niehof)

Bereits zwei Tage vor dem Preisträger-Abend startet im Deutschlandfunk-Kammermusiksaal das Rahmenprogramm zum Salzburger Stier 2020.



Am 14. Mai 2020 betritt Bodo Warthke die Bühne. Klavierkabarett in Reimkultur – so bezeichnet Bodo Wartke seine Kunst der Unterhaltung: schmissige Lieder mit exzellent gereimten Texten voller Wortwitz, zu denen er sich selbst virtuos am Klavier begleitet. "Gleichzeitig und nicht nacheinander", wie er nicht müde wird zu betonen, denn "andernfalls würde es ja doppelt so lange dauern." Bodo Wartke eröffnet den Salzburger Stier 2020 mit einem Best of-Programm aus bekannten Werken und Auszügen aus seinem neuen Programm, mit dem er ab Anfang 2020 auf der Bühne steht.

Mehr zu Bodo Wartke finden Sie unter www.bodowartke.de

(Deutschlandradio / Tomas Rodriguez)

Das Stier-Spezial: "Zingsheim braucht Gesellschaft"

Am 14. Mai 2020 heißt es außerdem in einem Spezial zum Salzburger Stier "Zingsheim braucht Gesellschaft". Kabarettist, Musiker und Stier-Moderator Martin Zingsheim lädt live zum Talk mit prominenten Gästen aus Show und Politik.

Weitere Informationen zum Programm und zu den Gewinnerinnen und Gewinnern finden Sie auch unter www.salzburgerstier.org