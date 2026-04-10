Trotz Waffenruhe

Nach aktuellen Angaben der Organisation Netblocks, die den Internetverkehr weltweit seit Jahren beobachtet, dauert die Sperre durch das Regime inzwischen sechs Wochen. Die Bevölkerung hat demnach nur Zugang zu dem nationalen und kontrollierten Intranet. Das Regime gewähre allerdings ausgewählten Nutzern Zugang zum normalen Internet, um das eigene Narrativ über Soziale Medien zu verbreiten.
Die Blockade des Internets begann Ende Februar. Grundsätzlich ist zwar die Nutzung von VPN-Verbindungen möglich, um die Sperre zu umgehen. Diese sind aber oft teuer, langsam und unzuverlässig.
Weiterführende Informationen
Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.