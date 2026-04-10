Trotz Waffenruhe
Internet-Sperre durch iranisches Regime dauert schon sechs Wochen

Trotz der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Menschen in der Islamischen Republik weiterhin weitgehend abgeschnitten vom Internet.

    Zwei iranische Männer schauen auf ihre Mobiltelefone.
    Die Internetsperre im Iran dauert schon Wochen an (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)
    Nach aktuellen Angaben der Organisation Netblocks, die den Internetverkehr weltweit seit Jahren beobachtet, dauert die Sperre durch das Regime inzwischen sechs Wochen. Die Bevölkerung hat demnach nur Zugang zu dem nationalen und kontrollierten Intranet. Das Regime gewähre allerdings ausgewählten Nutzern Zugang zum normalen Internet, um das eigene Narrativ über Soziale Medien zu verbreiten.
    Die Blockade des Internets begann Ende Februar. Grundsätzlich ist zwar die Nutzung von VPN-Verbindungen möglich, um die Sperre zu umgehen. Diese sind aber oft teuer, langsam und unzuverlässig.

    Weiterführende Informationen

    Über die aktuellen Entwicklungen im Iran-Krieg halten wir Sie auch in einem Newsblog auf dem Laufenden.
    Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.