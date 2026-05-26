Der Zugang der Iranerinnen und Iraner zum weltweiten Internet war am 28. Februar gesperrt worden. (picture alliance / Kyodo)

Die Organisation Netblocks teilte mit, Live-Daten zeigten, dass Internetverbindungen nach mehr als zwei Monaten teilweise wieder möglich seien. Es sei jedoch unklar, ob die Wiederherstellung von Dauer sein wird. Zuvor hatte Präsident Peseschkian die Freischaltung des internationalen Internets iranischen Angaben zufolge angeordnet. Allerdings suspendierte die Justiz inzwischen das für die Aufhebung der Blockade verantwortliche Präsidialgremium. Welche Folgen das für die Internetversorgung hat, ist unklar.

Der Zugang der Iranerinnen und Iraner zum weltweiten Internet war nach dem Beginn der US-israelischen Angriffe gegen den Iran am 28. Februar gesperrt worden. Seitdem konnten sie nur Plattformen und Websites des nationalen Internets aufrufen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.