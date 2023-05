Russlands Wagner-Söldner

Ex-General Domröse: "Putin steht unter Druck"

Die russische Führung brauche die Wagner-Söldner und deren Chef Jewgeni Prigoschin in Mali, im Südsudan und in der Ukraine, sagt der frühere NATO-General Hans-Lothar Domröse. Deshalb könne er sich die massive Kritik an der Militärführung erlauben.

Müller, Dirk | 08. Mai 2023, 06:50 Uhr