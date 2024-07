Klimaprotest

Flughafenverband ADV verteidigt Sicherheitskonzepte

Flughäfen könne man nicht wie die ehemalige innerdeutsche Grenze abriegeln, so Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV. Entscheidend sei, dass die "zweite Sicherheitslinie" in Köln und in Frankfurt am Main gegen die Störaktionen gehalten habe.

Müller, Dirk | 25. Juli 2024, 12:15 Uhr