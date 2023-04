Atomausstieg

Bundesumweltministerin: Keine rückwärtsgewandte Debatte führen

Die Energieversorgung in Deutschland sei sicher, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Tag der Abschaltung der letzten AKWs. Sie rät, die Mühe nicht in rückwärtsgewandte Debatten zu stecken, sondern in den Ausbau erneuerbarer Energien.

Zurheide, Jürgen | 15. April 2023, 08:15 Uhr