Kinderarmut in Deutschland

Familienforscherin: Existenzminimum für Kinder neu berechnen

Die von der Ampel geplante Kindergrundsicherung müsste sich an den wirklichen Bedarfen von Kindern aus einkommens Familien orientieren, so Familienforscherin Sabine Andresen. So müssten etwa Freizeitmöglichkeiten und Bildung einberechnet werden.

May, Philipp | 21. Dezember 2022, 06:49 Uhr