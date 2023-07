Konflikt in Jenin

Historikerin: "Die Gewaltspirale wird weitergehen"

Israel stellt ein Ende des Militäreinsatzes gegen palästinensische Terroristen in Jenin in Aussicht. Auch Jenny Hestermann von der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv glaubt an eine vorübergehende Beruhigung. Doch der Konflikt an sich bleibe bestehen.

Klein, Bettina | 04. Juli 2023, 12:15 Uhr