Irak

Randalierer stürmen schwedische Botschaft

In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Randalierer die schwedische Botschaft gestürmt und Feuer gelegt. Die Mitarbeiter sind laut Außenministerium in Sicherheit. Auslöser der Aktion ist offenbar eine für heute in Stockholm geplante Koranverbrennung.

Wäschenbach, Julia | 20. Juli 2023, 07:44 Uhr