Newsblog zur Eskalation in Nahost

Die Urananreicherungsanlage des Iran in Fordo war nach Angaben der USA eines der Ziele des Angriffs (Archivbilv vom Januar 2025).

Sonntag, 22. Juni

+++ Iran beantragt Sondersitzung der UNO.

Die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen beantragt laut Berichten staatlicher iranischer Medien eine Sondersitzung des Sicherheitsrats der UNO. Ziel sei es, die US-Angriffe auf Atomanlagen im Iran zu verurteilen und für den Erhalt des internationalen Friedens zu sorgen. Es handele sich um eine "grundlose und vorsätzlich geplante Aggression". UNO-Generalsekretär Guterres hat sich zutiefst beunruhigt über den US-Militäreinsatz gegen den Iran geäußert. Dies sei eine gefährliche Eskalation und eine direkte Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit.

+++ Iran greift Israel erneut mit Raketen an.

Die Iran hat auf die US-Angriffe mit einer neuen Angriffswelle gegen Israel reagiert. Insgesamt seien 30 Raketen auf Israel gefeuert worden, berichtete der iranische Staatssender. In Tel Aviv waren nach Angaben von Journalisten Sirenen zu hören; in Jerusalem seien Explosionen zu hören gewesen.

+++ US-Regierung soll nur führende Republikaner vor Angriff informiert haben.

Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN hat die Regierung von US-Präsident Trump nur führende Politiker der eigenen republikanischen Partei vorab über den Angriff informiert. Die oppositionellen Demokraten seien dagegen nicht vorab mit Informationen versorgt worden; sie hätten aus den Medien davon erfahren.

+++ Iran droht mit Vergeltung - Israel begrüßt US-Angriffe.

Irans Außenminister Araghtschi schrieb auf der Plattform X, die Ereignisse seien "ungeheuerlich" und würden dauerhafte Folgen haben. Israels Verteidigungsminister Katz hat die US-Angriffe unterdessen als "historischen Schritt" begrüßt. Mögliche iranische Atomwaffen hätten Israel, die Länder der Region und das nationale Sicherheitsinteresse der USA selbst gefährdet.

+++ Nach US-Angriff: Bisher keine erhöhte Strahlenmessung festgestellt.

Das Nationale Zentrum für das Nukleare Sicherheitssystem im Iran erklärte, es seien "keine Anzeichen für eine Kontamination" festgestellt worden. Es bestehe daher keine Gefahr für die rund um die Anlagen lebenden Menschen. Auch die Behörden in Saudi-Arabien erklärten, man habe in den Golfstaaten bisher keine erhöhte radioaktive Strahlung feststellen können.

+++ US-Präsident Trump droht Iran mit weiteren Luftschlägen.

Trump sagte in einer Rede an die Nation, die Anlagen in Natans, Isfahan und Fordo seien komplett zerstört worden. Allerdings gebe es zahlreiche weitere Ziele. Sollte der Iran nicht schnell Frieden schließen, werde man diese ins Visier nehmen.

+++ USA haben auch Marschflugkörper von U-Booten eingesetzt.

Das US-Militär hat laut Medienberichten rund 30 Marschflugkörper von U-Booten aus abgefeuert. Diese seien gegen die Ziele in den Städten Isfahan und Natans eingesetzt worden, berichtet unter anderem die "New York Times". Die unterirdische Atomanlage Fordo sei hingegen mit Tarnkappenbombern vom Typ B-2 angegriffen worden. Die Flugzeuge hätten sechs der jeweils mehr als 13 Tonnen schweren Bunkerbrecherbomben vom Typ GBU-57 abgeworfen, hieß es in den Berichten weiter.

