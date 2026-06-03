Golfregion

Auch der Flughafen von Kuwait wurde wieder angegriffen (Foto von März 2026). (Uncredited/AP/dpa)

Ein Sprecher der Revolutionsgarde sagte, eine Überprüfung habe ergeben, dass dieses Ziel nicht beschossen worden sei. Die Beschädigung des Terminals sei durch einen Fehler im amerikanischen Patriot-Luftabwehrsystem verursacht worden. Dessen Raketen seien auf dem Gelände eingeschlagen. Das US-Militär erklärte, diese Darstellung sei falsch. Es habe sich vielmehr um einen kalkulierten und ungerechtfertigten iranischen Angriff gehandelt.

An dem Flughafen wurden laut den kuwaitischen Behörden mindestens ein Mensch getötet und mehr als 60 verletzt - darunter Reisende und Mitarbeiter des Flughafens.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.