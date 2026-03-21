Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Die Regierung in Teheran erklärte, die Entscheidung Großbritanniens werde nicht ohne Folgen bleiben. Der britische Premier Starmer bringe dadurch Landsleute in Gefahr, denn der Iran werde sein Recht auf Selbstverteidigung wahrnehmen.

Zuvor hatte die britische Regierung die Freigabe der Stützpunkte für die US-Armee im Iran-Krieg bekanntgegeben. Sie erklärte, man wolle damit zu einer Schwächung von Raketenstellungen beitragen, mit denen der Iran Frachter in der Meerenge von Hormus attackiere. Der Schifffahrtsweg, durch den rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, ist seit Kriegsbeginn de facto gesperrt.

Laut übereinstimmenden US-Medienangaben gab es bereits gestern einen iranischen Raketenangriff auf den auch von den USA genutzten britischen Militärstützpunkt auf den Chagos-Inseln im Indischen Ozean. Dieser sei aber nicht getroffen worden, berichteten das "Wall Street Journal" und der Nachrichtensender CNN unter Berufung auf ranghohe US-Beamte.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.