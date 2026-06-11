Die Straße von Hormus soll wieder unter Kontrolle des Iran stehen. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Die Meerenge werde komplett gesperrt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. Jedes Schiff, dass die Straße von Hormus zu passieren versuche, werde angegriffen. Die Anordnung betrifft demnach ausdrücklich auch Öltanker und Handelsschiffe. Iranischen ⁠Medien zufolge wurden bereits zwei Schiffe ⁠getroffen, die das ‌Verbot missachtet und eine Durchfahrt durch die Meerenge versucht hätten. Teheran reagierte damit auf erneute Angriffe durch das amerikanische Militär.

US-Präsident Trump hatte gestern verbreitet, in den vergangenen Wochen hätten über 200 Handelsschiffe die Meerenge sicher durchquert und seien dabei von den Streitkräften seines Landes unterstützt worden. Eine Bestätigung für die Angaben gab es zunächst nicht.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.