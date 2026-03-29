Das teilte Pakistans Außenminister Dar nach einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen mit. Demnach dürfen künftig zwei dieser Schiffe pro Tag die Meerenge passieren. Dar sprach von einem bedeutenden Schritt in Richtung Frieden. In der vergangenen Woche hatte Teheran nach US-Angaben bereits zehn Öltankern die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erlaubt, darunter ebenfalls Schiffe unter pakistanischer Flagge.
Pakistan bemüht sich um diplomatische Vermittlung im Iran-Krieg. Im Laufe des Tages reisen die Außenminister Saudi-Arabiens, der Türkei und Ägyptens nach Islamabad, um über eine Deeskalation zu beraten.
Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.