Iran-Krieg

Die Anlagen in den Städten Haifa und Aschdod seien getroffen worden, teilten die iranischen Revolutionsgarden mit. Israelischen Medienberichten zufolge stieg über der Anlage in Haifa dichter Rauch auf. Es handelt sich um die größte Raffinerie des Landes. Zuvor hatte der Iran bereits zwei Ölraffinerien in Kuwait und wichtige Flüssiggasanlagen in Katar angegriffen. Die Revolutionsgarden reagierten damit auf einen israelischen Angriff auf das weltweit größte Gasfeld im Persischen Golf.

Die israelische Armee bestätigte ihrerseits Angriffe auf iranische Kriegsschiffe im Kaspischen Meer. Kampfjets hätten Schiffe bombardiert, die mit Raketenabwehrsystemen ausgerüstet gewesen seien. Auch ein Marinestützpunkt und Hafenanalgen seien getroffen worden. Es sei einer der "bedeutendsten" Angriffe seit Kriegsbeginn Ende Februar gewesen.

Die Preise für Öl und Gas zogen weiter an. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent legte zeitweise um mehr als zehn Prozent zu. Zuvor war bereits der Gaspreis in Europa in die Höhe geschossen. An der Börse in Amsterdam ging der Referenzpreis zeitweise um mehr als 30 Prozent nach oben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.