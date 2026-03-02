Krieg im Nahen Osten

Die iranische Atomanlage Natanz soll getroffen worden sein (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Der iranische Botschafter bei der UNO-Atomenergiebehörde IAEA sagte laut Nachrichtenagenturen, dass die Anlage gestern Ziel der Angriffe gewesen sei. Über mögliche Schäden und deren Ausmaß machte er keine Angaben. Die IAEA teilte mit, man habe bisher keine Hinweise auf Schäden an iranischen Atomanlagen durch die Angriffe der USA und Israels. Allerdings seien Versuche bislang ohne Erfolg geblieben, Kontakt mit den iranischen Atomaufsichtsbehörden aufzunehmen.

Israel und die Vereinigten Staaten hatten bereits im vergangenen Sommer Einrichtungen des iranischen Atomprogramms attackiert und schwer beschädigt

Diese Nachricht wurde am 02.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.