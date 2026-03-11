Staatsmedien zufolge wurden unter anderem israelische Großstädte und US-Stützpunkte im Irak und in Bahrain angegriffen. Wie die Zeitung "Times of Israel" berichtet, wurden die Raketen entweder abgefangen oder trafen unbewohnte Gebiete. Auch Kuwait und Saudi-Arabien meldeten den Einsatz der Flugabwehr.
US-Präsident Trump drohte dem Iran mit einer Zunahme von Angriffen, falls in der Straße von Hormus Seeminen platziert würden. Zuvor hatte der Sender CNN berichtet, dass iranische Schiffe rund ein Dutzend Minen in der für die Schifffahrt wichtigen Meeresenge platziert hätten.
