Die iranische Flagge (picture alliance / Anadolu / Rasid Necati Aslim)

Die USA hätten ihre Verpflichtungen aus der vor etwa einem Monat unterzeichneten Vereinbarung verletzt, und nun setze auch der Iran diese nicht mehr um, erklärte der stellvertretende iranische Außenminister Gharibabadi im staatlichen Fernsehen.

Unterdessen verurteilte der Golf-Kooperationsrat die jüngsten iranischen Angriffe auf zivile Infrastruktur in Bahrain, Kuwait und Jordanien. Der Generalsekretär des Rates, Albudaiwi, sprach von Kriegsverbrechen sowie von einem schwerwiegenden Verstoß gegen das Völkerrecht und die Charta der Vereinten Nationen. Er forderte eine strafrechtliche Verfolgung.

Als Reaktion auf weitere US-Angriffe hatte der Iran erneut Ziele in mehreren Golfstaaten und Jordanien angegriffen. In Kuwait etwa wurden nach Behördenangaben eine Ölanlage sowie erneut ein Kraftwerk mit angeschlossener Anlage zur Meerwasserentsalzung getroffen.

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Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.