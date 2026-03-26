Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Antwort an die USA: Der neue oberster Führer des Iran, Modschtaba Chamenei. (picture alliance / NurPhoto / Morteza Nikoubazl)

Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Über den Inhalt der Antwort wurde nichts mitgeteilt. Das Regime in Teheran hatte den Plan zuvor aber bereits zurückgewiesen. Dieser sieht laut Medienberichten als Bedingung für ein Ende der israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran unter anderem ein Ende der faktischen Blockade der Straße von Hormus und strikte Beschränkungen für das iranische Atomprogramm vor.

Laut Medienberichtern verstärkt der Iran derzeit seine Verteidigung auf der Insel Kharg. Sie ist für den Ölhandel des Regimes von großer Bedeutung. Der Sender CNN meldet e, es seien zusätzliche Militärkräfte und Luftabwehrsysteme auf die Insel verlegt worden. Demnach bereitet sich der Iran damit auf eine mögliche Operation des amerikanischen Militärs vor. Das US-Verteidigungsministerium plant nach Medienangaben, 3.000 Fallschirmjäger in den Nahen Osten zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.