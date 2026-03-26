Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Symbolbild zur weiterhin explosiven Situation zwischen den USA und dem iran. (imago images / Christian Ohde / Christian Ohde via www.imago-images.de)

Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Demnach stellt der Iran seinerseits Bedingungen und fordert etwa einen Stopp aller Kampfhandlungen auch im Libanon und im Irak sowie ein Ende der gezielten Tötungen iranischer Führungspersonen. Der US-Plan wiederum verlangt laut Medienberichten unter anderem ein Ende der faktischen Blockade der Straße von Hormus und strikte Beschränkungen für das iranische Atomprogramm. Das Regime in Teheran hatte ihn kürzlich bereits zurückgewiesen.

Laut Informationen des US-Nachrichtensenders CNN verstärkt der Iran derzeit seine Verteidigung auf der Insel Kharg aus Sorge vor einem dortigen US-Bodeneinsatz. Kharg ist für den Ölhandel des Regimes von großer Bedeutung. Das US-Verteidigungsministerium plant nach Medienangaben, 3.000 Fallschirmjäger in den Nahen Osten zu verlegen.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.