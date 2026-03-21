Iran-Krieg

Rauch über Teheran nach einem israelischen Angriff (Archivbild) (picture alliance / dpa )

Die israelische Militär meldete in der Nacht eine neue Angriffswelle. Diese habe Zielen des Regimes in der Hauptstadt Teheran gegolten. Zuvor habe der Iran Raketen auf Israel abgefeuert. Aus Teheran lag zunächst keine Stellungnahme vor. Derweil teilte das saudi-arabische Verteidigungsministerium im Onlinedienst X mit, dass man 22 iranische Drohnen im Osten des Landes abgefangen habe. Ebenfalls in der Nacht meldete das israelische Militär Angriffe auf Hisbollah-Ziele in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.