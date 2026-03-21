Iran-Krieg

Die iranische Atomforschungsanlage Natans in Friedenszeiten (Archivbild). (picture alliance/dpa/epa)

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim schrieb, es sei keine Radioaktivität freigesetzt worden. Die Menschen in der Umgebung seien nicht gefährdet. Israel hatte zuvor bereits eine Reihe von Angriffen auf Ziele des Regimes in der Hauptstadt Teheran bekanntgegeben. Der Iran attackierte seinerseits Israel mit Raketen, von denen mehrere in Tel Aviv einschlugen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab es Schäden, aber keine Verletzten.

Die israelische Armee attackierte nach eigenen Angaben auch Kämpfer der militant-islamistischen Hisbolla im Libanon aus der Luft sowie vom Boden und tötete vier von ihnen. Die Islamisten schossen wiederum mehrere Raketen auf Israel ab.

Das Verteidigungsministerium Saudi-Arabiens teilte im Onlinedienst X mit, dass 22 iranische Drohnen im Osten des Landes abgefangen worden seien.

Auch aus der irakischen Hauptstadt Bagdad wurde ein Drohnenangriff unter anderem auf ein Kommunikationsgebäude gemeldet. Für solche Attacken sind in dem Land in der Regel pro-iranische Milizen verantwortlich.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.