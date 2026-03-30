Reaktion auf Medienbericht

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Icana)

Parlamentspräsident Ghalibaf erklärte, Washington signalisiere Verhandlungsbereitschaft, plane aber heimlich einen Bodenangriff. Er sprach von einem Täuschungsmanöver. Der Iran sei vorbereitet und werde keine Demütigung akzeptieren.

US-Medien hatten zuvor berichtet, das Pentagon bereite wochenlange Bodenoperationen vor, möglicherweise unter Einsatz von Spezialkräften. Ziel sei unter anderem die Insel Charg, die wichtig für die iranischen Ölexporte ist. Auch Küstenstandorte nahe der Straße von Hormus seien Teil der Pläne.

Bereits bekannt ist, dass Tausende Marineinfanteristen in die Region verlegt werden.

Parallel bemühen sich Pakistan, Ägypten, Saudi-Arabien und die Türkei bei einem Außenministertreffen in Islamabad um eine diplomatische Lösung.

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Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.