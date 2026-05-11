Iran-Krieg

Von iranischer Seite war ein Vorschlag über den Vermittler Pakistan an Washington weitergegeben worden. (picture alliance / Kyodo)

Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, man habe keinerlei Zugeständnisse von den USA gefordert. Das Einzige, was Teheran verlangt habe, seien die legitimen Rechte des Iran. Von iranischer Seite war ein Vorschlag über den Vermittler Pakistan an Washington weitergegeben worden. Medienberichten zufolge wurden darin unter anderem ein Ende des Kriegs an allen Fronten, die Aufhebung der Sanktionen gegen Teheran und ein Stopp der Blockade iranischer Häfen genannt.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.