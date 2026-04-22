Persischer Golf

US-Präsident Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, die Waffenruhe im Iran-Krieg zu verlängern. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte, man habe die Verlängerung zur Kenntnis genommen. Ob der Iran an einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA teilnehmen werde sei bisher aber noch nicht entschieden. Trump hatte angekündigt, von neuen Angriffen abzusehen, bis Gespräche mit der iranischen Führung zu einem Ende gekommen seien. Eine neue Frist für die Waffenruhe setzte er nicht. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, wenn die Kampfhandlungen fortgesetzt würden, seien sie darauf vorbereitet.

Die Elitestreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Straße von Hormus zwei Frachtschiffe gestoppt und unter ihre Kontrolle gebracht. Diese hätten versucht, die Meerenge zu passieren und seien an die Küste Irans gelotst worden, hieß es in einer Erklärung. Iranische Nachrichtenagenturen berichteten zudem von einem Angriff auf ein drittes Schiff durch die Revolutionsgarden. Es sei vor der Küste auf Grund gelaufen. Die Seehandelsaufsicht der britischen Marine bestätigte iranische Angriffe auf Frachtschiffe in der Straße von Hormus.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.