Naher Osten

Sich stauende Schiffe an der Straße von Hormus in der Darstellung einer Schifftracker-App. (dpa / M.i.S. / Bernd Feil)

Wie die halbstaatliche Agentur Tasnim meldet, wurden sie zur Umkehr gezwungen. Die Schiffe fuhren unter den Flaggen Botswanas beziehungsweise Angolas.

Der Iran hatte die Straße von Hormus am Freitag für den Schiffsverkehr geöffnet, bereits am Samstag aber wieder geschlossen. Begründet wurde dies mit der Weigerung der USA, die Blockade iranischer Häfen aufzugeben.

In der Nacht zum Mittwoch läuft die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran aus. Irans Parlamentspräsident Ghalibaf sagte in einem Interview, man sei weit von einer Einigung entfernt. US-Präsident Trump kündigte für kommende Woche neue Verhandlungen mit dem Iran an.

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Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.