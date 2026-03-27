Krieg im Mittleren und Nahen Osten

Ein israelischer Kampfjet (Archivbild). (imago/Xinhua)

Ziele war nach Angaben der amtlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars der Schwerwassererktor Chondab in der Provinz Markasi und die Uran-Aufbereitungsanlage in Arkadan im Zentrum des Landes. Radioaktives Material wurde demnach nicht freigesetzt. Vor wenigen Tagen hatte es bereits eine Attacke auf die Atomanlage Natans gegeben.

Bei den israelisch-amerikanischen Angriffen wurden heute zudem zwei wichtige Stahlwerke beschädigt, wie Fars weiter mitteilte. Zuvor hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits Ziele in der Hauptstadt Teheran attackiert. Über mögliche Opfer ist nichts bekannt.

Der Iran griff seinerseits wieder Staaten der Golfregion an. Betroffen war ein Hafen in der Nähe von Kuwait-Stadt. Es gab nach Behördenangaben Sachschaden. Auch in den Golfstaaten Bahrain und Katar wurde Raketenalarm ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.