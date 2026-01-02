Massenproteste

Proteste im Iran wegen Wirtschaftslage und Absturz der Währung (Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Parlamentssprecher Ghalibaf erklärte, in einem solchen Fall wären die Stützpunkte der US-Armee in der Region für den Iran ein legitimes Ziel. Der Vorsitzende des iranischen Sicherheitsrats, Larijani, erklärte auf X, jeder Versuch der Intervention werde mit einem Gegenschlag beantwortet.

Trump hatte zuvor erklärt, wenn im Iran auf friedliche Demonstranten geschossen werde, kämen die USA zu ihrer Rettung. Man sei zum Eingreifen bereit.

Die Bundesregierung mahnte Teheran, die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, man nehme Berichte über exzessive Gewaltanwendung gegenüber Demonstranten sehr ernst.

Die seit Tagen andauernden Proteste im Iran richten sich gegen hohe Lebenshaltungskosten und die schlechte Wirtschaftslage. Laut Medienberichten wurden mindestens sechs Menschen getötet.

