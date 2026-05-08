Persischer Golf

Straße von Hormus (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Nach Gefechten am Persischen Golf in der Nacht zu Freitag meldeten iranische Medien erneut Explosionen an der Südküste des Landes. Demnach waren nahe der Stadt Sirik laute Knallgeräusche zu hören. In den Vereinigten Arabischen Emiraten meldeten die Behörden zudem drei Verletzte nach einer iranischen Attacke.

Das US-Militär griff nach eigenen Angaben erneut unter iranischer Flagge fahrende unbeladene Öltanker an. Das zuständige Regionalkommando Centcom teilte auf X mit, die zwei Schiffe hätten trotz der US-Seeblockade versucht, einen iranischen Hafen anzulaufen. Von einem US-Kampfflugzeug seien deswegen Schüsse auf sie abgefeuert worden.

Bereits Donnerstag-Abend hatte der Iran in der Straße von Hormus drei US-Militärschiffe mit Raketen und Schnellbooten angegriffen. Die USA beschossen ihrerseits Ziele auf dem iranischen Festland. Laut den Worten von Präsident Trump gilt die Feuerpause dennoch weiterhin. Er forderte Teheran unter Drohungen auf, rasch eine Friedensvereinbarung zu unterzeichnen. US-Außenminister Rubio rechnet nach eigenen Angaben heute noch mit einer Antwort Teherans auf den jüngsten US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Er sagte bei einem Besuch in Italien, er hoffe, dass es sich um ein ernsthaftes Angebot handeln werde. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hatte erklärt, Teheran werde seinen Standpunkt dem Vermittler Pakistan "nach Abschluss seiner Beratungen" übermitteln.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.