Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Die Revolutionsgarden schossen nach der neuerlichen Schließung der Meeresenge bereits auf mindestens ein Schiff. Wie die britische Behörde für maritime Sicherheit mitteilte, berichtete der Kapitän eines Tankers von einem Angriff durch zwei Patrouillenboote der Revolutionsgarden nordöstlich von Oman. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich in Sicherheit. Das private maritime Sicherheitsunternehmen Vanguard Tech meldete, die Revolutionsgarden hätten ein ohne Passagiere fahrendes Kreuzfahrtschiff der TUI beim Durchqueren der Meeresenge bedroht. Nahe des Schiffes sei ein Einschlag gemeldet worden, Schäden habe es keine gegeben.

Das iranische Regime hatte seine Öffnung der Straße von Hormus nach nur einem Tag wieder rückgängig gemacht. Die Armeeführung begründete den Schritt mit der anhaltenden Blockade iranischer Häfen durch die USA.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.