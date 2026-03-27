Krieg im Mittleren und Nahen Osten

Ein israelischer Kampfjet (Archivbild). (imago/Xinhua)

Die Fabriken befinden sich laut Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Fars im Südwesten beziehungswiese im Zentrum des Iran. Über mögliche Opfer wurde nichts mitgeteilt. Zuvor hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben bereits Ziele in der Hauptstadt Teheran attackiert.

Der Iran griff seinerseits wieder Staaten der Golfregion an. In Kuwait wurde dabei der wichtigste Hafen Shuwaikh nahe Kuwait-Stadt attackiert, über den der Großteil des nicht öl-basierten Güterverkehrs abgewickelt wird. Es gab nach Behördenangaben Sachschaden, aber keine Opfer. Auch in den Golfstaaten Bahrain und Katar wurde Raketenalarm ausgelöst. Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, in Bahrain eine Wartungsanlage für das US-Luftverteidigungssystem Patriot ins Visier genommen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.