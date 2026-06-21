Auf dem Berg Bürgenstock liegt das gleichnamige Resort, in dem die Verhandlungen stattfinden sollen. (picture alliance / KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER)

Man begrüße die Ankunft der iranischen Delegation, teilte das Schweizer Außenministerium auf der Online-Plattform X mit. Die iranische Nachrichtenagentur Irna bestätigte die Ankunft. Nach der Unterzeichnung eines vorläufigen Abkommens für ein Kriegs-Ende sollen Unterhändler aus den USA und dem Iran heute in Bürgenstock bei Luzern erste Gespräche aufnehmen. Die amerikanischen Unterhändler Witkoff und Kushner sollen bereits vor Ort sein, laut iranischen Medien sollen auch Vertreter der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan teilnehmen.

Ziel ist, innerhalb von 60 Tagen ein endgültiges Abkommen für einen Frieden zu schließen. Ein zentrales Thema ist dabei das iranische Atomprogramm.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.