Angriffe auf den Iran

Lichtblitze über Teheran während des israelischen Angriffs (imago / Xinhua / Yao Bing)

Man sei verpflichtet, sich gegen aggressive Handlungen aus dem Ausland zu verteidigen, wird Außenministrer Araqchi von der Nachrichrichtenagentur Tasnim zitiert. Nach Angaben der iranischen Regierung wurden bei den israelischen Luftangriffen in der vergangenen Nacht mindestens vier Soldaten getötet. Der Sachschaden sei aber begrenzt, hieß es weiter.

Israelische Armee erklärt Mission für "erfüllt"

Die israelische Armee erklärte, sie habe im Iran Produktionsstätten von Raketen sowie Abschussanlagen angegriffen. Dies sei die Reaktion auf die jüngsten iranischen Raketenangriffe auf Israel. Ihre Mission sei nun erfüllt. Iranische Öl- und Atomanlagen wurden demnach ausgespart.

Unterdessen feuerte die Hisbollah-Miliz im Libanon erneut Dutzende Geschosse auf den Norden Israels ab. Das israelische Militär teilte mit, mehrere Gebäude und Autos in der Stadt Naharija seien beschädigt worden. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht. Die israelische Armee griff ihrerseits erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an.

Scholz warnt vor weiterer Eskalation

Bundeskanzler Scholz warnte die Führung in Teheran vor einer weiteren Eskalation der Lage im Nahen Osten. Am Rande seines Besuchs in Indien sagte Scholz, die wichtigste Maßnahme sei nun, dass die Vorschläge für einen Waffenstillstand in Gaza und für die Freilassung der dort festgehaltenen Geiseln von allen Parteien angenommen würden. In Berlin sollte der Krisenstab der Bundesregierung zusammengekommen.

Auch die USA und andere Staaten warnten den Iran vor einer militärischen Reaktion. US-Verteidigungsminister Austin bekräftigte zugleich Israels Recht auf Selbstverteidigung. Der britische Premier Starmer rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf.

Türkei beschuldigt Israel

Das NATO-Mitglied Türkei warf Israel vor, die Region an den Rand eines größeren Kriegs gebracht zu haben. Auch Saudi-Arabien als größter arabischer Rivale des Irans verurteilte den israelischen Angriff als Verstoß gegen internationale Gesetze und Normen.

Die Vereinigten Arabischen Emirate äußerten ihre "tiefe Besorgnis" und warnten vor Auswirkungen auf die regionale Sicherheit und Stabilität. Der Oman hielt Israel einen - Zitat - "eklatanten Verstoß gegen die iranische Souveränität" vor. Ähnlich äußerte sich die Führung von Katar.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.