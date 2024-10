Israels Ministerpräsident Netanjahu verfolgt den Angriff auf den Iran unter anderem zusammen mit Verteidigungsminister Gallant, Generalstabschef Halevi und Mossadchef Barnea in Tel Aviv. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Israel Mod)

Kommen die Angriffe überraschend?

Der Iran hatte am 1. Oktober mit 200 Raketen Ziele in Israel angegriffen, als Reaktion auf die Tötung des Hisbollah-Anführers Nasrallah im Libanon. Israel kündigte damals umgehend Vergeltung an. In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen dafür. Die USA hatten beispielsweise kürzlich angemahnt, keine Atomanlagen ins Visier zu nehmen.

Welche Ziele hat Israel angegriffen?

Die israelische Armee erklärte, es habe präzise Angriffe auf Anlagen zur Raketenproduktion, Luftabwehrsysteme und andere militärische Einrichtungen gegeben. Dabei seien Kampfflugzeuge und Marschflugkörper eingesetzt worden. Atom- oder Ölanlagen seien nicht attackiert worden.

Gibt es Opfer und Schäden?

Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldet, dass zwei Soldaten getötet worden seien. Ansonsten habe es nur "begrenzten" Schäden nach Angriffen auf militärische Anlagen in drei Provinzen des Landes gegeben. Die Luftabwehr sei erfolgreich gewesen.

Wird es erneute Gegenangriffe des Iran geben?

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete unter Berufung auf Regierungskreise, es bestehe kein Zweifel daran, dass Israel auf jede Aktion eine angemessene Antwort erhalten werde. Tasnim gilt als Sprachrohr der iranischen Revolutionsgarden.

Zuvor war der israelische Angriff im Staatsfernsehen als unbedeutend bezeichnet und von einem "gewöhnlichen Tag" berichten worden. Der dem Regime nahestehende Politikanalyst Mohammed Marandi erklärte im Sender Al Jazeera, der Iran habe einen heftigeren Angriff erwartet.

Der israelische Militärsprecher Hagari warnte Teheran vor weiteren Angriffen und rief die israelische Bevölkerung auf, "wachsam" zu sein.

Wie wird international reagiert?

Die USA warnen vor einer weiteren Eskalation. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Savett, erklärte, der Iran müsse seine Angriffe auf Israel einstellen. US-Verteidigungsminister Austin bekräftigte zugleich Israels Recht auf Selbstverteidigung. Der britische Premier Starmer rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Ähnlich äußerte sich das ägyptische Außenministerium.

Mehrere Staaten verurteilten die israelischen Angriffe. Saudi-Arabien sprach von einer Verletzung der iranischen Souveränität. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate kritisierten Israel. Pakistan erklärte, Israel sei allein Schuld an der Eskalation und forderte den UNO-Sicherheitsrat auf, einzuschreiten.

Weiterführende Informationen

