Iran-Krieg

Der Iran hat nach eigenen Angaben den US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln beschossen (Archivbild). (AFP / JASON WAITE / US Navy Office of Information)

Der Flugzeugträger sei dadurch gezwungen worden, seine Position zu ändern, zitierte das Staatsfernsehen aus einer Erklärung des Militärs. Marinekommandant Irani drohte mit weiteren Angriffen, sollten sich feindliche Schiffe in Reichweite der iranischen Streitkräfte befinden. Die US-Regierung hatte die "USS Abraham Lincoln" im Januar in die Golfregion verlegt.

Im Irak sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums bei einem Luftangriff im Westen des Landes sieben Soldaten getötet worden. Mindestens 13 weitere Personen seien verletzt worden. Der Angriff habe einer Stellung schiitischer Milizen gegolten, die vom Iran unterstützt werden. Getroffen wurde laut Ministerium eine Militärklinik und eine technische Einheit.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.