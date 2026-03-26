Iran-Krieg

Die Insel Kharg ist wichtig für den Ölhandel des Irans. (AFP / -)

Der Sender CNN meldet , es seien zusätzliche Militärkräfte und Luftabwehrsysteme auf die Insel verlegt worden. Außerdem seien dort Anti-Personen- sowie Panzerabwehr-Minen installiert worden. CNN beruft sich auf Erkenntnisse der US-Geheimdienste. Demnach bereitet sich der Iran auf eine mögliche Operation des amerikanischen Militärs zur Eroberung der Insel vor. Die USA würden damit auch den Druck auf das Regime erhöhen, die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr freizugeben.

Das US-Militär hatte die Insel Kharg bereits vor knapp zwei Wochen aus der Luft angegriffen und dabei die militärische Infrastruktur ins Visier genommen - nicht aber die dortigen Ölanlagen. Die USA haben zudem zuletzt mehrere tausend weitere Soldaten in die Region verlegt, darunter Marineinfanteristen. Auch die Entsendung von Fallschirmjägern ist geplant.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.